ВВС США разработали новую систему беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost для удовлетворения потребностей Украины. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По данным Пентагона, новый пакет помощи США для Украины включает 121 систему Phoenix Ghost.

Кирби отметил, что БПЛА были в сжатые сроки разработаны ВВС в ответ именно на украинские потребности.

«Он обеспечивает возможности, аналогичные беспилотным системам серии Switchblade — аналогичные возможности, но не точные», — сказал Кирби, добавив, что существуют различия в возможностях Phoenix Ghost.

Однако, в чем именно заключается разница между системами Switchblade и Phoenix Ghost он не уточнил.

Кирби также сказал, что новая система будет требовать «определенной минимальной подготовки опытных операторов».

Кроме того, в отношении гаубиц в новом пакете помощи, который будет использоваться для оснащения пяти дополнительных украинских батальонов, Кирби сказал, что они предоставляются в соответствии с украинскими потребностями для ведения боевых действий в регионе Донбасса, которые, как ожидает ведомство, продлятся «в ближайшие дни и недели».