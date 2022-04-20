Министерство обороны России в вечернем сообщении в среду сообщило об уничтожении средствами ПВО украинского вертолета Ми-8. Это произошло в районе населенного пункта Коровий Яр (к северу от Славянска). Помимо этого были уничтожены два беспилотных летательных аппарата.

Также военное ведомство сообщило о нанесении ракетных ударов по позициям украинской армии в нескольких населенных пунктах, в том числе в Краматорске, Попасной и Селидово. «В результате ударов уничтожены: более 150 человек, 5 установок реактивной системы залпового огня, восемь единиц бронетехники, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», — говорится в сообщении.

К северу от Великой Новоселки ВКС России поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенных пунктов Шевченко и Комар. Общее число пораженных объектов за сутки составило 73.

Ракетные войска нанесли удары по четырем пунктам управления, складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы противника в районах Новая Дмитровка и Высокий.