19 апреля Вооруженные силы Украины отбили на Донбассе 10 атак российских войск, проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«За текущие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским войскам», – говорится в сообщении.

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету», – заявили в пресс-центре штаба.