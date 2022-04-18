Из-за санкционного давления дефолт России становится вопросом нескольких недель, а не месяцев. Западные партнеры намерены ужесточать санкции.

Об этом говорится в обращении премьера Дениса Шмыгаля.

«Порты всех стран Европейского союза прекратили обслуживание российских кораблей. Также страны ЕС наконец начинают обсуждение нефтяного эмбарго и ужесточение санкций против «Сбербанка». Эти решения нужны как можно скорее, эти решения помогут остановить войну. Дефолт России становится вопросом даже не месяцев, а недель», — отметил Шмыгаль.