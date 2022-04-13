Украинские военные в осажденном Мариуполе заявили, что имеют достаточно людей для деблокады города, ну нужна техника и авиация. Об этом в среду, 13 апреля, заявил командир второго батальона полка ССО «Азов Киев» Дмитрий Кухарчук, сообщили в Нацкорпусе.

«К большому сожалению, все наши попытки достучаться до высшего руководства, чтобы нам позволили организовать операцию по деблокаде Мариуполя, остаются только попытками. Мы имеем мотивированных людей, готовых участвовать в этой операции, но, к сожалению, имеем недостаточное количество техники, не имеем поддержки авиации, что не позволяет нам сегодня хоть как-то повлиять на ситуацию», – сказал Кухарчук.

По его словам, полк «Азов» защищает Мариуполь «за пределами человеческих возможностей, делает это так, как никто другой в мире не мог бы этого сделать».

Также Кухарчук отметил, что защитники Мариуполя берут на себя главный удар российских войск, поскольку силы врага вокруг окруженного города превосходят в 14 раз. По его словам, если бы эта группировка не была задействована в Мариуполе, то, безусловно, была бы переброшена на другие направления – Николаевское, Харьковское, Днепровское или Запорожское.