Турция — единственная страна, способная обеспечить достижение прогресса на переговорах России и Украины. Так оценил роль Анкары в переговорном процессе между Москвой и Киевом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сегодня Турция является единственной страной, которая может поддерживать тесные отношения с обеими сторонами войны и обеспечить достижение конкретного прогресса путем объединения сторон», — рассказал Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что не ожидает серьезного прорыва на переговорах между Москвой и Киевом в ближайшие дни или неделю, но надеется, что ситуация стабилизируется через несколько недель. По его мнению, Россия пойдет на уступки только в случае ослабления санкций.