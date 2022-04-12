Корова в индийском городе Алигарх, штат Уттар-Прадеш родила теленка с двумя головами и шестью ногами. Об этом сообщает News Track.

Животное, принадлежащее фермеру Шайлендре, родилось во время фестиваля Наваратри, в ходе которого индуисты на протяжении десяти дней и девяти ночей поклоняются девяти женским формам бога.

Новорожденный теленок, у которого два рта, два хвоста и шесть ног, стал местной знаменитостью. Люди со всех окрестностей приходят, чтобы посмотреть на него.

Некоторые местные жители придают рождению теленка-мутанта религиозное значение, другие сочли его чудом природы.