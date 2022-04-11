Не было никаких сомнений в том, что МГ ОБСЕ, а точнее Франция и США занимали исключительно проармянскую позицию. И только Россия пыталась хоть как-то поддерживать состоятельность этой организации, всегда подчеркивая её значимость для урегулирования Карабахского конфликта. Об этом в беседе с Minval.az сказал специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов.

И вот сейчас, по словам Михайлова, всё встало на свои места, когда глава МИД России Сергей Лавров расставил все точки над «и» своим заявлением о том, что МГ ОБСЕ фактически прекратила своё существование.

«На мой взгляд подобная ситуация устраивает прежде всего Азербайджан в отношении, которого как в Брюсселе, так и Вашингтоне не единожды выносились недружественные резолюции. Также отмечу, что Москва ещё в 2020 году дала чётко понять Франции и США, где их место на Южном Кавказе, приняв активное участие в качестве главного модератора миротворческого процесса в период противостояния Азербайджана и Армении», — отметил российский политолог.

По мнению политолога, сейчас же становится совершенно очевидным, что Москва является именно тем актором, который и будет присутствовать во время подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

«И это не будет Брюссель или Вашингтон, на что очень надеется армянская стороны. На Южном Кавказе Москва не отпустит свои рычаги влияния в угоду интересам недружественных стран», — подчеркнул Михайлов.

В. Мансуров