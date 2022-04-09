К сожалению, тяга Армении к Западу была всегда. И это отчасти обусловлено тем, что большая армянская диаспора находится во Франции, США и других странах мира. Потому, если треть населения Армении хотят в НАТО, то это результат деятельности диаспоры, а вместе с ней и работы либеральных НКО (некоммерческие организации), которые последние тридцать лет безжалостно спекулируют на различных провокационных тематиках и безусловно губят армянское общество. Об этом в беседе с Minval.az сказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

«Увы, мы имеем то, что имеем. В частности, дерусификацию в Армении, желание военного присутствия сил НАТО и факт присутствия американских биолабораторий в этой стране. Это негативная тенденция, которая, к сожалению, была упущена. А молодое поколение Армении в подавляющем большинстве имеет прозападные настроения и, скорее, составляет большую часть из этих 34% участников опроса», — отметил политолог.

Но учитывая то, что Армения является членом ОДКБ и ЕАЭС, России нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить ее в зоне своих стратегических интересов. «И ни в коим случаем не позволить изменить ситуацию в худшую сторону», — подчеркнул российский политолог.

Поэтому, по мнению Бредихина, России стоит усилить работу с населением, в частности, с молодежью, популяризировать общую культуру, принципы общего исторического наследия, сделать все шаги для того, чтобы новая революция в Армении, которая в будущем возможна, не привела бы к плачевным результатам для России и всего региона.

«В этом смысле, конечно, Азербайджан и сама азербайджанская общественность является более последовательными союзниками и партнерами России. И в Москве, это знают и учитывают», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров