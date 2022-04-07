Украинская армия восстановила контроль почти над всей территорией Николаевской области.

Данную информацию приводит губернатор области Виталий Ким.

При этом, по его словам, российские войска пытаются запугать местное население, рассказывая, что они готовят наступление, собрав 1000 танков, 700 ракетных установок, 5000 человек.

«Но их там нет. Они, наоборот, передислоцируются, вывозят технику чинить, уже не бросают, окапываются и боятся. Сидят в окопах и ждут, что мы будем на них нападать», – заявил он.