Нефтепереработка в России в условиях западных санкций столкнулась с резким снижением объемов отгрузки мазута, вследствие чего в хранилищах образовались избытки этого топлива. Заполнение хранилищ может привести к остановке нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и снижению производства топлива. Об этом президент и совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов сообщил в письме вице-премьеру РФ Александру Новаку 25 марта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.

Алекперов предлагает временно перенаправить объемы мазута в качестве топлива на ТЭЦ, чтобы избежать остановку НПЗ, и временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию. Такие же послабления нужны и для сжигания попутного нефтяного газа, которое, по мнению «Лукойла», может увеличиться из-за временной невозможности продавать за рубеж производимые из него сжиженные углеводородные газы, пишет газета.

По правилам энергорынка, генерирующие компании должны использовать наиболее дешевый вид топлива из доступного; как правило, им является газ. Мазут используют только при перебоях с поставками газа или когда лимиты его потребления исчерпаны. Согласно отчету Минэнерго, в 2020 году на мазут приходилось 2% от общего потребления ТЭС.

Из-за увеличения использования мазута на ТЭЦ у нефтекомпаний вырастут платежи за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). «Лукойл» предлагает приостановить применение повышающих коэффициентов 25 и 100 к ставке платы за НВОС для таких случаев, а также и при сверхнормативном сжигании попутного нефтяного газа. Сейчас разрешается сжигать не более 5% от добытого ПНГ, остальной объем подлежит полезному использованию, например, для переработки или закачки в пласт, отмечает газета.

В Минприроды считают, что одобрение предложений «Лукойла» приведет к недополучению средств региональных бюджетов на экологию. Министерство, в свою очередь, предлагает компаниям пересчитать валовые выбросы, отразив в них увеличение использования мазута. Тогда, хотя плата за НВОС увеличится, в пределах пересчитанных квот не будут применяться повышающие коэффициенты, пишет издание со ссылкой на письмо Минприроды в Минэнерго.

В Минэнерго газете сообщили о проработке этого вопроса. В «Лукойле» и Минприроды «Коммерсанту» ситуацию не прокомментировали.