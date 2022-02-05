Россия собралась выкупить обратно подаренные Армении бракованные ракеты

Россия собирается выкупить обратно подаренные Армении бракованные ракеты, из-за которых по уголовному делу сейчас проходит экс-министр обороны Давид Тоноян. Об этом сообщает ереванская газета «Паст».

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Премьер страны Никол Пашинян в феврале прошлого года заявлял, что военные во время карабахского конфликта не смогли подавить азербайджанские огневые точки при помощи российских ракетных комплексов «Искандер».

«Отвергнутый народом политик (Серж Саргсян – прим. Minval.az) задает вопросы, ответы на которые прекрасно знает. Может быть, он сам ответит, почему ракеты, запущенные из «Искандеров», не взрывались или взрывались только на десять процентов. Возможно, это было оружие восьмидесятых», — отмечал Пашинян.