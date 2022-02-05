Минобороны вновь обратилось к родителям и родственникам военнослужащих

Учитывая, что в последние дни в стране наблюдается рост числа случаев заражения COVID -19, временно запрещены встречи военнослужащих азербайджанской армии с родителями и родственниками.

Как сообщили в Министерстве обороны, в целях сохранения здоровья военнослужащих и предотвращения риска заражения, родителям и родственникам военнослужащих рекомендовано не приезжать в воинские части и не участвовать в торжественных церемониях присяги, запланированных на 6 февраля.

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Минобороны призывает граждан с пониманием отнестись к мерам медицинского обеспечения, применяемым в армии, и строго соблюдать правила карантина.