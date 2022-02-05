Украина провела масштабные учения в Чернобыльской зоне отчуждения: видео

Подразделения МВД Украины и ГСЧС провели масштабные учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В городе Припять силовики и спасатели отрабатывали взаимодействие во время уличного боя.

По информации пресс-службы МВД, 4 февраля гвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия при возникновении кризисной ситуации и ведении боевых действий в урбанизированной местности.

На учениях присутствовало руководство МВД, Национальной гвардии, полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, иностранные послы и представители стран-партнеров.