Военнослужащий Госпогранслужбы умер в небоевых условиях

3 февраля в воинской части Государственной пограничной службы, расположенной в городе Евлах, в небоевых условиях умер военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Набатализаде Джейхун Шахин оглу.

Как сообщает ГПС, должностные лица Государственной пограничной службы были командированы на место происшествия.

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Совместно с сотрудниками органов прокуратуры проводятся следственные мероприятия.