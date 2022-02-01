Гасанов почтил в Турции память Гейдара Алиева

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в братской Турции по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики господина Хулуси Акара.

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1 февраля генерал-полковник З.Гасанов посетил в Анкаре парк имени Гейдара Алиева, возложил венок к памятнику Общенациональному лидеру азербайджанского народа, почтив его память. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.