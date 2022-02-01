Минобороны Азербайджана осветило встречу Гасанова с Акаром

Находящийся с рабочим визитом в Турецкой Республике Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 1 февраля посетил мавзолей «Аныткабир», где покоится основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, сообщает Минобороны Азербайджана.

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Делегация Министерства обороны Азербайджана возложила венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка и почтила его память.

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Министр обороны оставил запись в Книгe памяти.

Затем министр обороны генерал-полковник З.Гасанов встретился с Министром национальной обороны братской страны господином Хулуси Акаром.

Перед встречей состоялась торжественная церемония встречи, министры обороны обеих стран прошли перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны.

Генерал-полковник З.Гасанов оставил запись в «Книге почета».

Затем состоялась встреча с участием делегаций.

На встречах были обсуждены вопросы региональной безопасности, а также перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.

Поприветствовав гостей, турецкий министр особо отметил, что стратегический союз между Азербайджаном и Турцией строится на основе дружественных и братских отношений. Х.Акар выразил уверенность в том, что сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться.

Генерал-полковник З.Гасанов, в свою очередь, выразил благодарность за моральную и политическую поддержку, оказанную братской Турцией в Отечественной войне. Министр обороны Азербайджана особо подчеркнул исключительное влияние искренних отношений глав двух братских стран на военное сотрудничество.

Коснувшись значимости опыта, обретённого нашими военнослужащими в совместных учениях, стороны отметили важность регулярного проведения подобных мероприятий.

На встречах было подчеркнуто, что Азербайджан расширяет военное сотрудничество с Турцией с целью повышения обороноспособности, что является одним из основных факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

Визит продлится до 2 февраля.

