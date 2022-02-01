Начата процедура присвоения участникам Отечественной войны звания ”Ветерана войны»

Начаты процедуры присвоения участникам Отечественной войны звания ”Ветерана войны» и назначения Президентской стипендии.

Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты.

Отмечено, что в рамках исполнения распоряжения президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года начаты процедуры присвоения участникам Отечественной войны звания “Ветеран войны” и назначения ежемесячной Президентской стипендии.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

На основании списка, предварительно согласованного Службой государственной безопасности и Государственной пограничной службой с Кабинетом министров, военнослужащим этих структур, участвовавшим в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, было присвоено звание “Ветеран войны”.

Информация об участниках войны ГПС внесена в подсистему “Зафар” Министерства труда и социальной защиты населения.

С 1 января 2022 года военнослужащим, информация о которых внесена в подсистему, назначена ежемесячная стипендия президента Азербайджанской Республики (80 манатов).

Отмечается, что процесс присвоения звания “Ветеран войны” участникам Отечественной войны и назначения ежемесячной Президентской стипендии будет полностью завершен в ближайшие дни.