Закир Гасанов завтра отправится в Турцию

По приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 1 февраля отправится с рабочим визитом в Турцию.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

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Сообщается, что в рамках визита на встрече с министром национальной обороны Турции будут обсуждены вопросы региональной безопасности, развития взаимодействия между армиями двух братских стран, сотрудничество в военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Визит продлится до 2 февраля.