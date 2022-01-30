Минобороны обратилось к родителям и родственникам военнослужащих

Учитывая рост числа случаев заражения вирусом COVID-19 в Азербайджане в последние дни, временно запрещены встречи с родителями и родственниками военнослужащих азербайджанской армии.

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В целях охраны здоровья военнослужащих и предотвращения риска заражения заболеванием родителям и родственникам военнослужащих рекомендуется не посещать воинские части, в особенности не присутствовать на церемонии приведения к присяге, намеченной на 6 февраля.

«Призываем наших граждан с пониманием отнестись к мерам медицинского обеспечения, применяемым в нашей армии, и строго соблюдать правила карантина», — отметили в министерстве.