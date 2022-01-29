В Баку проходит брифинг миниобороны в связи с пропавшим военнослужащим

Министерство обороны проводит брифинг в связи с четырьмя военнослужащими азербайджанской армии, которые заблудились и пропали в связи с резким изменением погоды и бурей на территории Алагёлляр в Кяльбаджарском районе.

В частности, заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны Анар Эйвазов отметил, что трое из четырех военнослужащих, пропавших в результате бури, уже найдены и госпитализированы.

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По его словам, учитывая сложный рельеф и снежный покров местности, здесь сконцентрировано достаточное количество личного состава и техники: «Личный состав, привлеченный к поисковым работам, регулярно обеспечивается горячим питанием и чаем. В результате поисков трое военнослужащих были найдены. Поиски старшего лейтенанта Фуада Багирова продолжаются».