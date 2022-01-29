Минобороны: Трое военных, пропавших при снежном шторме в направлении Кельбаджара найдены, поиски одного продолжаются

В связи с резким изменением погоды и бурей на территории Алагёлляр в Кяльбаджарском районе заблудились и пропали четверо военнослужащих азербайджанской армии – старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу, младший сержант сверхсрочной службы Гусейнов Джавад Рауф оглу, солдат Гусейнов Машалла Ровшан оглу и солдат Керимов Ясин Явер оглу.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В результате утром 29 января младший сержант сверхсрочной службы Гусейнов Джавад Рауф оглу, солдат Гусейнов Машалла Ровшан оглу и солдат Керимов Ясин Явер оглу были найдены. Они были помещены в военный госпиталь в Кяльбаджаре и находятся под врачебным контролем.

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Поиски старшего лейтенанта Багирова продолжаются.