Названо число без вести пропавших во Второй Карабахской войне

Международный Комитет Красного Креста (МККК) обнародовал общее число пропавших без вести во Второй Карабахской войне.

Об этом сообщает сайт МККК.

«В результате обострения нагорно-карабахского конфликта в 2020 году число пропавших без вести составило около 300 человек. С момента подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня были обнаружены тела более 1700 человек, и начался процесс идентификации личности и передачи останков семьям», — говорится в информации.

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«Международный Комитет Красного Креста совместно с российскими миротворцами создал условия для проведения около 360 операций по поиску человеческих останков и оказал помощь местным спасательным бригадам в этой работе. Условия всегда чрезвычайно опасны, потому что местность сильно загрязнена минами и неразорвавшимися боеприпасами, кроме того, зимой видимость снижается почти до нуля», — также заявил представитель МККК Кристофер Поул.

По его словам, наряду с сотнями людей, пропавшими без вести в результате военных действий 2020 года, число пропавших без вести в результате конфликта, продолжающегося с 1990-х годов, составляет более 4500 человек.