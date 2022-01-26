В рейтинге Global Firepower Азербайджан остался на 63-м месте: таблицы

Global Firepower (GFP) опубликовал рейтинг военной мощи стран мира Global Firepower Index за 2022 год. Азербайджан в нем занял 63-ю позицию среди 138 стран. Наша страна расположилась между Хорватией и Казахстаном.

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Возглавили список США, Россия, Китай, Индия и Япония.

При составлении списков учитываются такие факторы, как численность человеческих ресурсов, логистические возможности, топливные ресурсы, финансовые возможности, расходы на оборону и географию.