Турецкие военные проводят учения азербайджанских коммандос

Командование действующей в Азербайджане военной группы Вооруженных сил Турции проводит учения коммандос Сухопутных войск Азербайджанской армии.
Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
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Начавшиеся 17 января и проходящие в сложных рельефных и метеоусловиях учения продлятся до 30 января.
Основной целью проводимых учений является дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.
📍 Yukarı Ağcakent/Azerbaycan
Azerbaycan Görev Grubu Komutanlığı koordinatörlüğünde, 18’inci Dönem 10 günlük eğitim programı gerçekleştiriliyor. 17 Ocak’ta başlayan ve 30 Ocak 2022’ye kadar devam edecek eğitimler zorlu hava ve arazi şartlarında icra ediliyor. 🇹🇷 🇦🇿 pic.twitter.com/g0IsbZrpqT
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2022