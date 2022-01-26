Турецкие военные проводят учения азербайджанских коммандос

Командование действующей в Азербайджане военной группы Вооруженных сил Турции проводит учения коммандос Сухопутных войск Азербайджанской армии.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

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Начавшиеся 17 января и проходящие в сложных рельефных и метеоусловиях учения продлятся до 30 января.

Основной целью проводимых учений является дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.