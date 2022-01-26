Гасанов встретился в Тегеране с Раиси

Президент Ирана Сейид Ибрахим Раиси встретился с находящейся с официальным визитом в Иране делегацией во главе с министром обороны Азербайджана генералом-полковником Закиром Гасановым.

Раиси отметил, что наши народы веками жили в условиях добрососедства, азербайджано-иранские двусторонние отношения успешно развиваются во всех сферах.

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Генерал-полковник Закир Гасанов поблагодарил за гостеприимство и передал президенту Ирана приветствия президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.