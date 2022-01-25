В воинской части коммандос проведены учебные тренировки

Согласно плану боевой подготовки, в воинской части коммандос Сухопутных войск состоялись учебные тренировки.
Как сообщает Минобороны, на учениях коммандосы отработали различные способы проделывания проходов через полосу препятствий, а также перемещения в суровых климатических условиях на местности со сложным рельефом.
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В ходе учений были выполнены тактические действия по нейтрализации сил условного противника, оказывающего сопротивление в населенных пунктах.
Коммандосы успешно выполнили все поставленные задачи.
Отметим, что основной целью проводимых учебных тренировок является дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.