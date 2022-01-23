В Азербайджане продолжаются учебные сборы военнообязанных

В соответствии с утвержденным Министром обороны планом подготовки на 2022 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебные сборы, проводимые в целях совершенствования боевых навыков военнообязанных запаса, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«На сборах были продемонстрированы различные способы передислокации групп специального назначения в бою.

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В ходе сборов участников обучают тактико-техническим характеристикам оружия, правилам его неполной разборки и применения, а также методам оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых.

Сборы продлятся до 29 января», — говорится в сообщении.