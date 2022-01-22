Азербайджанские коммандос провели тренировку: видео

Согласно плану боевой подготовки Сухопутных войск, в воинской части коммандос состоялись учебные тренировки.

Как сообщили в Министерстве обороны, в соответствии со сценарием учений коммандосы выполнили тактические перемещения, продвинувшись на основе разведданных в направлении зоны предполагаемого совершения диверсии разведывательно-диверсионной группой условного противника.

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Придерживаясь требований маскировки, коммандос успешно выполнили задачи по ведению разведки в суровых климатических условиях на местности с крутым рельефом, обнаружению укрытия условного противника, осады и нейтрализации разведывательно-диверсионной группы.