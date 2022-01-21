В Азербайджане стартовали военные сборы

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2022 год, в Н-ской воинской части проводятся учебные сборы военнообязанных.

Как сообщает Минобороны, основной целью сборов с участием группы военнообязанных запаса является совершенствование их боевых навыков, военной квалификации и опыта, ознакомление с современным оружием и военной техникой, имеющейся в арсенале нашей армии, а также обучение правилам обращения с ними.

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Учебные сборы продлятся до 29 января.