ВС Турции нейтрализовали более 6 тыс. террористов

Вооруженные силы Турции с 20 января 2018 года по сегодняшний день нейтрализовали 6 370 террористов в зоне проведения операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Министерства национальной обороны Турции в четверг, 20 января.

В ведомстве напомнили, что антитеррористическая операция в Африне началась в воздушного удара с участием 72 самолетов, по числу турецких военных, погибших в ходе предыдущей операции «Щит Евфрата» на севере Сирии.

Несмотря на сложные погодные и географические условия турецкие военные шаг за шагом уничтожали террористов, прятавшихся в бетонных укрытиях, отметили в оборонном ведомстве Турции.