«Соловьёв, Симоньян, Дугин и другие сильно навредили имиджу Москвы»

Российские власти вообще никак не должны следить за графиком поездок президента Азербайджана, считает главный редактор Minval.az Эмиль Мустафаев. В интервью российскому изданию EADaily он прокомментировал недавний визит азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Киев:

— Как вы оцениваете итоги визита Алиева в Киев и подписанные в ходе него соглашения? Как развиваются отношения Украины и Азербайджана?

— Азербайджано-украинские отношения, равно как и отношения Баку с остальными странами бывшего СССР, за исключением Армении, развиваются сегодня по нарастающей. Между Баку и Киевом существуют очень тесные исторические связи, дружественные отношения. Визит президента Алиева в Киев, достигнутые договорённости действительно стали знаковыми в канун 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

Повестка переговоров была действительно насыщенной. Президенты подписали Совместную декларацию об углублении стратегического партнёрства между Азербайджаном и Украиной. Несмотря на пандемию коронавируса, Азербайджан и Украина, как отметил на пресс-конференции президент Зеленский, смогли удвоить взаимный товарооборот и довести его до рекордных для последних 7 лет значений — 1 млрд долларов.

В ходе визита, кроме того, были подписаны соглашение «О сотрудничестве в вопросах продовольственной безопасности», меморандум намерений между министерствами экономики Азербайджана и Украины о сотрудничестве в вопросах взаимной торговли, меморандум намерений «О сотрудничестве в аграрной сфере», меморандум намерений между SOCAR и компанией «Нафтогаз» о сотрудничестве в сфере энергетики, меморандум намерений о сотрудничестве по земельным вопросам и земельного кадастра.

— Можно ли говорить о том, что ГУАМ опять пытается активизироваться? Какие перспективы у данного формата сейчас?

— Не думаю. Дело в том, что если провести небольшой экскурс в историю, то становится очевидно, что Баку сразу дистанцировался от активного участия в этой организации. И здесь основная причина заключалась в самих целях данного объединения — антироссийской направленности. И именно для того, чтобы не портить отношения с Москвой, с которой у Баку, в отличие от остальных стран — участниц организации, сложились хорошие, равноправные отношения, Азербайджан как бы и состоял в ней, но в то же время фактически игнорировал еë деятельность. Потому, мне кажется, о политической реанимации ГУАМ в настоящее время не может быть и речи.

— Визит произошёл на фоне обострения ситуации вокруг Украины и важных переговоров России с США и НАТО. Этот визит был месседжем Москве?

— Абсолютно нет. И это действительно тот самый случай, когда не стоит искать никаких подводных камней. Договорённости о встрече были достигнуты задолго до того, как стало известно о дате саммита РФ — НАТО: президент Зеленский, как я читал в украинской прессе, пригласил азербайджанского лидера ещë 15 декабря в Брюсселе на саммите «Восточного партнёрства». А о дате переговоров РФ — НАТО стало известно уже в конце декабря. Более того, если обратить внимание на подписанные соглашения, то очевидно, что визит прорабатывался достаточно долго. Тем не менее я согласен с оценкой, что ситуация вокруг Украины обострилась, причëм не по еë вине. Однако увязывать визит главы Азербайджана в украинскую столицу с этим не стоит.

— На фоне недовольства в Турции и Азербайджане помощью России Казахстану, а также активизацией сотрудничества между Анкарой и Киевом, можно ли считать визит Алиева заявкой союза двух тюркских стран на более важную и активную роль на постсоветском пространстве, в том числе и за счёт России?

— Здесь я бы отметил один нюанс: ни Баку, ни Анкара с критикой миротворческой миссии сил ОДКБ, где, скажем открыто, многое решается Москвой, не выступали. Вместе с тем, да, была критика на уровне ряда СМИ и общественности. И было бы странным, если бы еë не было, — народы Азербайджана и Турции искренне переживали своим казахским братьям, очень уважают первого президента страны Нурсултана Назарбаева, которому, между прочим, был присуждён пожизненный статус почётного председателя Тюркского совета.

Российские журналисты Соловьёв, Симоньян, философ Дугин, ряд депутатов Госдумы озвучили ряд провокационных заявлений, суть которых сводилась к тому, что «Казахстан — это территория бывшей Руси». Зачем вообще надо было говорить нечто подобное в столь трагический момент для соседней вам страны? Вот этого многие до сих пор не поняли. Но это, конечно же, насторожило наблюдателей и, безусловно, сильно навредило имиджу Москвы. Тем более что общественность воспринимает этих лиц «говорящими головами» российского истеблишмента.

Было заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности стать посредником в нормализации российско-украинских отношений. Мне кажется, таким же посредником мог выступить президент Алиев, учитывая его авторитет. Тем более Баку сыграл важную роль в нормализации отношений между Турцией и Россией несколько лет назад. Азербайджан и Турция считают Украину дружественной страной и не намерены прекращать с ней сотрудничество, как бы этого ни хотели некоторые.

— Как российские власти с учётом вышеперечисленного отреагируют на этот визит Алиева в Киев?

— Российские власти вообще никак не должны следить, а тем более реагировать на график поездок азербайджанского лидера. И, анализируя ситуацию, можно прийти к выводу, что «негативная реакция» была только на уровне разных пропагандистских ресурсов, нацеленных на то, чтобы вызвать кризис в отношениях Баку и Москвы. С другой стороны, все должны понимать, что Азербайджан — это независимая страна, и президент Алиев неоднократно открыто говорил, что Баку не станет делиться своим суверенитетом ни с кем.

Ранее азербайджанский лидер сделал, на мой взгляд, очень важное заявление. Он сказал, что прошлый год внёс ясность во многие вопросы и одновременно в отношениях с Москвой возник «новый элемент, которого не было». Он отметил, что это новшество могло создать проблему для двусторонних связей либо же усилить их. В результате, по его словам, азербайджано-российские связи стали ещë более динамичными. Думаю, московским стратегам стоит исходить из сказанного им.