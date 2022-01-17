В Шеки похоронили рядового Джавидана Мамедли

Погибший военнослужащий срочной действительной военной службы Азербайджанской армии, рядовой Мамедли Джавидан Абдулазиз оглу, 2000 года рождения предан земле в городе Шеки, где он родился.

В похоронах приняли участие военнослужащие и представители общественности, отмечает АЗЕРТАДЖ.

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Военнослужащий срочной действительной военной службы Азербайджанской армии, рядовой Мамедли Джавидан Абдулазиз оглу погиб в результате грубого нарушения правил при использовании оружия. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.