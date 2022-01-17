Минобороны: В Кяльбаджарском и Лачинском районах обеспечено бесперебойное передвижение войск

В целях поддержания боеспособности войск в освобожденных от оккупации Кяльбаджарском и Лачинском районах на высоком уровне, в том числе бесперебойного обеспечения подразделений, инженерные войска Азербайджанской Армии продолжают деятельность по поддержанию дорог в надлежащем состоянии, очистке от снежного покрова, а также подведению новых путей обеспечения к позициям наших подразделений, дислоцированных в горных и труднопроходимых местностях.

Об этом сообщает Минобороны.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!