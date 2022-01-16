В Азербайджане почтили память шехида Сархана Алиева

В Центре культуры и армейской идеологии имени Ази Асланова состоялась церемония прочтения памяти шехида — рядового Сархана Алиева, погибшего в боях за освобождение наших земель от оккупации.

Как говорится в сообщении Министерства обороны, в церемонии приняли участие представители министерства и общественности, члены семьи шехида, его друзья, боевые товарищи, сотрудники Центра культуры и армейской идеологии имени Ази Асланова.

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Сначала минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и наших шехидов, прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Выступившие на мероприятии говорили о Победе, завоеванной нашей доблестной армией, её историческом значении, героизме сынов Азербайджана в Отечественной войне, о жизненном пути шехида Сархана Алиева.

Было сообщено, что согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики рядовой Алиев Сархан Ислам оглу, принявший участие в боевых операциях во имя обеспечения территориальной целостности нашей Родины, посмертно награждён различными медалями за достойное выполнение служебного долга.

Родители шехида — Ислам Алиев и Эсмира Парванаева поделились воспоминаниями о сыне, выразили признательность главе государства и руководству Министерства обороны за внимание и заботу о семьях шехидов.

В заключение церемонии солисты Центра культуры и армейской идеологии имени Ази Асланова исполнили патриотические песни.