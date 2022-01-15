Армении посоветовали продать Су-30СМ обратно в Россию, так как они бесполезны в войне с Азербайджаном

Приобретение Арменией у России четырех истребителей Су-30СМ остается загадкой, поскольку данные самолеты не позволяют реализовать качественное и количественное преимущество над Азербайджаном, пишет Oryx.

В публикации армянские истребители Су-30СМ называются белыми слонами.

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«Четырех Су-30СМ, вероятно, недостаточно, чтобы бороться за воздушное пространство над Карабахом против одиннадцати азербайджанских МиГ-29, пилоты которых прошли подготовку в учениях, проведенных с военно-воздушными силами Турции», — пишет издание.

Там же отмечается, что приобретение Ереваном у Москвы изначально запланированных двенадцати Су-30СМ вместо четырех потребовало бы больших финансовых вливаний, что было бы обременительным для небольшого бюджета страны. Также в ответ на это Азербайджан мог бы купить у Пакистана 24 самолета JF-17, которые, уступая по своим возможностям Су-30СМ, позволили бы реализовать количественное преимущество над Арменией.

Oryx допускает, что армянская сторона могла бы продать Су-30СМ «обратно в Россию, а сэкономленные деньги использовать для инвестиций в другие области вооруженных сил».