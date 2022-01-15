ЦРУ проводит секретную программу подготовки украинских спецподразделений, узнали СМИ

ЦРУ курирует секретную программу интенсивной подготовки элитных украинских спецподразделений и другого разведывательного персонала в США, сообщает ресурс Yahoo! News.

Как сообщает ресурс со ссылкой на пять неназванных бывших сотрудников разведслужб и органов национальной безопасности, знакомых с этой инициативой, программа, начатая в 2015 году, базируется на объекте на юге США, название которого не разглашается.

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В материале говорится, что обученные ЦРУ силы вскоре могут сыграть решающую роль на восточной границе Украины, где наблюдается сосредоточение российских войск, которое, как многие опасаются, является подготовкой к вторжению.

Секретная программа под руководством военизированных формирований, работающих в Управлении наземных операций ЦРУ, была создана администрацией Барака Обамы после вторжения России в Украину и аннексии Крыма в 2014 году.

Программа была расширена при администрации Дональда Трампа, а администрация Джо Байдена расширила ее еще больше, сообщает Yahoo! News со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки.