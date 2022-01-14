Проведены мероприятия по психологическому просвещению военнослужащих

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова психологами Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу совместно с представителями Военной прокуратуры Республики и Государственного комитета по работе с религиозными структурами были проведены мероприятия по изучению морально-психологического состояния и социальных проблем личного состава подразделений, оказанию содействия командирам в укреплении правопорядка и воинской дисциплины.

Как сообщает Минобороны, в рамках мероприятий были проведены дискуссии, посвященные изучению индивидуально-психологических особенностей военнослужащих, оценке их нервно-психического состояния, обеспечению безопасности военной службы, охране здоровья личного состава, укреплению правопорядка и воинской дисциплины, а также другим тематикам.

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