Азербайджан провел учения спецназа в Нахчыване

Состоялись тактико-специальные учения спецназа отдельной оперативной бригады «Нахчыван» Внутренних войск.

Как говорится в сообщении пресс-службы Отдельной общевойсковой армии, согласно сценарию тактико-специальных учений, с целью нейтрализации организованной преступной группировки, занимающейся контрабандой оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, переработкой и незаконным оборотом наркотических средств, группы специального назначения отдельной оперативной бригады «Нахчыван» Внутренних войск начали антитеррористическую операцию.

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Начальник Нахчыванского гарнизона, генерал-полковник Керем Мустафаев и командир отдельной оперативной бригады «Нахчыван» Внутренних войск, генерал-майор Салим Нифталиев, выступая на церемонии награждения по случаю успешного завершения учений, за которыми наблюдали и представители вооруженных сил Турции, отметили, что навыки личного состава по борьбе с террористами постоянно совершенствуются и задачи в ходе учений выполняются с высоким профессионализмом.

В заключение военнослужащим были вручены ценные подарки.



