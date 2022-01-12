Закир Гасанов принял нового командующего российскими миротворцами

Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами.

Как сообщает Минобороны, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял нового командующего временно дислоцированными в Азербайджане российскими миротворческими силами генерал-майора Андрея Волкова.

На встрече обсуждались оперативные условия в карабахской экономической зоне, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Следует отметить, что генерал-майора А. Волкова представил генерал-лейтенант Рустам Мурадов.