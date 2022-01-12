Обострение на азербайджано-армянской границе: Акар позвонил Гасанову

12 января министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел телефонный разговор с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Как сообщает Минобороны, Акар выразил соболезнования в связи с гибелью нашего военнослужащего в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении 11 января в направлении Кельбаджарского района азербайджано-армянской границы.

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Акар отметил, что Вооруженные силы Турции, как всегда, поддерживают Азербайджан в справедливой борьбе.