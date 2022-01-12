Армения снова обстреляла позиции ВС Азербайджана, армия усилила охрану границы

ВС Армении ночью 11 января с 23:20 до 05:10 утра 12 января с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечерского района обстреляли позиции ВС Азербайджана близ сел Зейлик, Йеллидже Кяльбаджарского района,Чинарлы, Муганджыг Шемседдинского района, а также Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Коханеби, Эсрик Джырдахан Товузского района.

Как сообщили в Минобороны, ответным огнем обстрел противника был подавлен, потерь нет.

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В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.

В связи с возможным повторением преднамеренных попыток армянской стороны обострить ситуацию вдоль государственной границы между Арменией и Азербайджаном, подразделения азербайджанской армии охраняют суверенные территории и безопасность границ нашей страны в усиленном режиме.