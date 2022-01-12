Более 30 членов незаконного армянского вооруженного формирования массово дезертировали. Среди членов незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджанской Республики, где временно дислоцированы российские миротворцы, растет произвол и недовольство. Когда появляется возможность, «добровольцы» забирают свои семьи и переезжают в Армению.

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Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на источники, 9 января около 12:00 более 30 членов незаконного вооруженного формирования, действовавшего в направлении Агдере, массово дезертировали. Более 30 армян, являющихся жителями Карабаха, разозлились из-за того, что их им не разрешают поехать домой, покинули вооруженные формирования и отправились по домам.