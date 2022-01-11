Россия сообщила о новых учениях у границы Украины

Западный военный округ направил около трех тысяч военных и 300 единиц военной техники на учения в регионы, расположенные возле Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу округа.

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Учения пройдут на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях (граничат с Украиной), а также в Смоленской области, расположенной в более чем 100 километрах от украинской границы.

В учениях среди прочего задействуют танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.