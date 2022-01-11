Азербайджанский военнослужащий погиб в результате армянской провокации

В результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении 11 января на азербайджано-армянской границе в направлении Кельбаджарского района погиб наш военнослужащий, сверхсрочник Назаров Аяз Азер оглы.

В результате соответствующих мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен, сообщает Минобороны Азербайджана.

Вся ответственность за напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.

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