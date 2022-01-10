Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь в направлении Гырмызы Базар

Распространяемая пользователями армянских соцсетей информация о якобы обстреле со стороны подразделений азербайджанской армии в направлении Гырмызы Базар и поджоге автомобиля является ложной. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении. Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население и объекты.

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«В настоящее время обстановка в этом направлении спокойная. Провокации такого рода противоположной стороны не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.