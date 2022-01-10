В Физулинском районе обнаружены брошенные армянами ракетные комплексы и боеприпасы

Сотрудники отдела полиции Физулинского района в результате очередных контрольно-профилактических мероприятий на территории района обнаружили различные боеприпасы на брошенных армянами военных позициях.

Об этом сообщили в Бардинской региональной группе Министерства внутренних дел.

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По информации, на позициях найдены 2 пулемета, 2 противотанковых управляемых ракетных комплекса типа “Фагот” и “Корнет”, 4 гранаты, 3 автоматных обоймы, 18 различных видов снарядов, 317 патронов различного калибра.

