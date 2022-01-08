На учениях в Нахчыване использовали технику армян, захваченную в качестве трофея: видео

На тактико-специальных учениях подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Отдельной общевойсковой армии наши военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм и мастерство.

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В ходе учений с применением зенитно-артиллерийских установок «Застава» калибром 20 мм, установленных на гусеничной бронетехнике MT-LB, захваченной в качестве военного трофея в Отечественной войне и принятой на вооружение после ремонта, были уничтожены средства ПВО и наземные цели условного противника.