Между Минобороны и Военной прокуратурой подписан план совместных мероприятий

В целях укрепления правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращения преступных деяний в азербайджанской армии, между Министерством обороны и Военной прокуратурой Республики подписан план совместных мероприятий на 2022 год.

Как сообщает Минобороны, в соответствии с планом определены сроки и места проведения запланированных мероприятий, а также ответственные лица.

В ходе встреч, предусмотренных в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны с участием различных категорий военнослужащих, будут осуществлены мероприятия, направленные на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, устранение имеющихся проблем и иная деятельность.