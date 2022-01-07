Основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан

Минобороны РФ сообщает, что самолеты военно-транспортной авиации перебрасывают основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Переброска происходит с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях, пишет ТАСС.

Также российское военное ведомство сообщило, что подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, которые ранее совершили марши, находятся на аэродромах погрузки «Чкаловский», «Иваново-Северный», «Ульяновск-Восточный».

Подразделения ВДВ заняты погрузкой штатной техники и вооружения.

Часть миротворец прибыли в Казахстан и приступили к выполнению поставленных задач.